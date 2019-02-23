الملك سلمان: مصر بلدي الثاني والتضامن معها فيه خير للعرب والمسلمين

القاهرة(صدى):

أعرب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عن سعادته بزيارة مصر التي تربطه بها ذكريات طيبة منذ زمن طويل، أثناء استقباله للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بمقر إقامته بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم السبت.

وقال خادم الحرمين: ” مصر بلدي الثاني، وما تحقق في مصر من تقدم في عهد أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي هو محل فخر لنا جميعًا “، مؤكدًا مكانة مصر وأهمية دورها، وأهمية الحفاظ على التضامن بين مصر والمملكة لأن فيه خير للعرب والمسلمين جميعًا.

كما أعرب مدبولي خلال اللقاء عن ترحيب مصر قيادة وشعبًا بالملك سلمان، مؤكدًا على تقديرهم للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون المتميز التي ربطت مصر والمملكة على مر العصور.

وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أن الأمة العربية تواجه تحديات كثيرة وخطيرة تهدد الأمن القومي العربي، ومن ثم يقع على المملكة ومصر عبء كبير لمواجهة تلك التحديات، مضيفاً أنه من المهم أيضاً أن نكثف جهودنا لمواجهة الإرهاب.

كما أشاد الملك سلمان بالدور الذي تقوم به الجالية المصرية في المساهمة في مجالات التنمية المختلفة في المملكة جنباً إلى جنب مع أشقائهم السعوديين، مؤكداً على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين من أجل تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.