تركي آل الشيخ يشكر جماهير الوحدة.. خيمي: ” لن ننكر الجميل “

نواف السالم(صدى):

وجه معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الشكر لجماهير نادي الوحدة بعد توجيه رسالة تقدير لمجهودات آل الشيخ مع فرسان مكة عندما كان رئيسًا للهيئة العامة للرياضة.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي عبر ” تويتر ” : جمهور الوحدة ومكة الحبيبة شكرًا لكم لن أوفيكم حقكم.. مكانكم القلب وفوق الرأس.

ورد حاتم خيمي رئيس النادي على تركي آل الشيخ قائلًا: جمهور الوحدة العظيم وفي ويُقدر تمامًا من يقف معهم وليس كبعض من ينكرون الجميل، لن ينسى الوحداويون من أنصف ناديهم بعد سنوات من الظلم والضعف، تركي آل الشيخ في قلوب وعقول الوحداويين.

ويذكر أن الوحدة فاز على نادي أحد بالأمس في الجولة الحادية والعشرين برباعية مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.