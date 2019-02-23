إصابة طلاب صغار بهلع لموت زميلتهم أمام أعينهم
أصيب تلاميذ، بالفصل الرابع الإبتدائي بالمغرب، بهلع وصدمة شديدة، بعد وفاة زميلة لهم فجأة أمام أعينهم.
وحدث ذلك أثناء إنجازها تمرينًا على السبورة مساء أمس الجمعة، ليعم الصراخ المكان كما نزل مشهد سقوطها المفاجئ كالصاعقة على الأستاذ، الذي سارع إلى إخبار إدارة المؤسسة ووالدي الطفلة.
ورجحت مصادر أن تكون الطفلة قد أصيبت بنوبة قلبية مفاجئة بسبب مرض مزمن أو ضيق في التنفس، وتم نقل جثمان الفتاة إلى مستودع الأموات بالمستشفى؛ للتشريح لتحديد أسباب الوفاة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66336 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحمها ان كانت مسلمه ويحسن عزاء والديها ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66336 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحمها ان كانت مسلمه ويحسن عزاء والديها ,, آمين ,,
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4204 ] نشر منذ 54 دقيقة
مشهد لن ينسوة ابدا الله يكون بعون اهلها و ربنا يرحمها