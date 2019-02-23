إصابة طلاب صغار بهلع لموت زميلتهم أمام أعينهم

مليكة فؤاد(صدى):

أصيب تلاميذ، بالفصل الرابع الإبتدائي بالمغرب، بهلع وصدمة شديدة، بعد وفاة زميلة لهم فجأة أمام أعينهم.

وحدث ذلك أثناء إنجازها تمرينًا على السبورة مساء أمس الجمعة، ليعم الصراخ المكان كما نزل مشهد سقوطها المفاجئ كالصاعقة على الأستاذ، الذي سارع إلى إخبار إدارة المؤسسة ووالدي الطفلة.

ورجحت مصادر أن تكون الطفلة قد أصيبت بنوبة قلبية مفاجئة بسبب مرض مزمن أو ضيق في التنفس، وتم نقل جثمان الفتاة إلى مستودع الأموات بالمستشفى؛ للتشريح لتحديد أسباب الوفاة.