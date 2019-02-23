إجراء قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا.. والأخضر في المستوى الثالث

نواف السالم(صدى):

تجرى مساء غدٍ الأحد قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا 2019، التي ستستضيفها بولندا في الثالث والعشرين من شهر مايو المقبل، بمشاركة المنتخب الوطني الذي تأهل للمونديال بعد تحقيقه لقب كأس آسيا في إندونيسيا نوفمبر الماضي.

ويغادر مساء اليوم السبت المدير التنفيذي لإدارة المنتخبات السنيّة عبدالله المنصور، ومدير المنتخب عمر الغامدي، ومسؤول تنسيق المعسكرات في إدارة المنتخبات السنيّة وائل باسلامة، لحضور مراسم القرعة التي ستُسحب في تمام السابعة والنصف مساءً في ” غدينيا آرينا ” بمدينة غدينيا البولندية.

ووضع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) المنتخب الوطني في المستوى الثالث إلى جانب منتخبات السنغال، والأرجنتين، والإكوادور، وأوكرانيا، والهندوراس، في حين جاءت بقية المستويات على النحو التالي:

– المستوى الأول: بولندا، البرتغال، الأوروغواي، فرنسا، أمريكا، المكسيك.

– المستوى الثاني: مالي، نيجيريا، نيوزلندا، كولومبيا، كوريا الجنوبية، إيطاليا.

– المستوى الرابع: اليابان، جنوب أفريقيا، بنما، النرويج، قطر، تاهيتي.

وستعقد اللجنة المنظمة للبطولة يوم الاثنين ورشة عمل لممثلي المنتخبات المشاركة، لشرح عدد من التنظيمات الفنية والتنسيقية واللوجستية، وكذلك في المواضيع التسويقية والطبية والأمنية، واستعراض معلومات المدن والملاعب المستضيفة لمنافسات البطولة، في حين حددت اللجنة المنظمة يوم الثلاثاء موعدًا لزيارة وفود المنتخبات لملاعب المباريات وملاعب التمرين والفنادق.