مصر عبر السفارة اليونانية تذكر تميم بموعد القمة الأوروبية العربية

طلال الضوي(صدى):

أرسلت جمهورية مصر العربية رسالة لدويلة قطر عبر السفارة اليونانية في الدوحة وليس لأميرها كما هو معتاد، في رسالة صريحة لرغبة مصر في عدم حضور تميم ومقاطعة قطر، لتذكرها فقط بموعد القمة الأوروبية العربية، والتي بدأت اليوم السبت 23 فبراير.

وجاءت نص الرسالة كالآتي: ” نذكركم بموعد القمة العربية الأوروبية التي ستقام في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية وذلك بتاريخها المتفق مع الرؤساء والدول . ”

لتكون الرسالة بمثابة قصف لتميم بن حمد آل ثاني، عن عدم رغبة مصر في حضوره للقمة الأوروبية العربية، ولكن سرعان ما اتخذ تميم الرسالة حجة لعدم حضوره مشيرًا إلى رفض الدوحة للدعوة بسبب إرسالها عن طريق السفارة اليونانية في الدوحة.

وتأتي مقاطعة الدول العربية لقطر بسبب دعمها للارهاب، وفي يونيو 2017 ، أصبحت مصر واحدة من أربعة أعضاء في جامعة الدول العربية – البحرين والمملكة والإمارات العربية المتحدة – التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر بعد تورط الدوحة في دعم الإرهاب.