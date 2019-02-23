اكتشفي أهمية كبيرة للفازلين والليمون للبشرة

أميرة خالد(صدى):

تعاني الكثير من السيّدات من جفاف في البشرة، وعدم توحّد لونها، وانتشار البقع الداكنة، في العديد من المواضع في الجسم، مثل: الوجه، والرقبة، واليدين، والأكواع، والركب، وبين الفخذين وحتّى القدمين والكعبين، بسبب تعرّض البشرة في هذه المناطق لعدّة عوامل طبيعيّة وبيئيّة.

من فوائد الفازلين مع الليمون

أثبتت الوصفات الطبيعيّة التي يدخل الفازلين مع الليمون في مكوناتها فعالية كبيرة، في المساعدة على ترطيب الجسم وجعله أكثر نعومةً، كما ساعدت في توحيد لون البشرة، وتفتيح المناطق الحساسة، بسبب المكوّنات الداخليّة للفازلين والليمون، حيث يعتبر الفازلين من المواد الغنيّة بالزيوت والدهون التي تمنح الجسم الترطيب الكافي بسرعة فائقة، ويتكوّن الليمون من العديد من الفيتامينات والأملاح المعدنيّة، الضروريّة لتغذية البشرة ومنحها الصفاء والتألق، كما تساعد هذه العناصر على تفتح لون البشرة وتوحيد لونها .

وفيما يلي أهمّ فوائد الفازلين من الليمون.

العناية بالشفاه، وإزالة الجلد الميت:

عن طريق صنع مزيج من ملعقة من الفازلين، ونقطتين من عصير الليمون، ثمّ تطبيق الخليط على الشفاه، وتركه لمدّة نصف ساعة، وبعد ذلك باستعمال فرشاة أسنان ناعمة، تدلّك الشفاه بشكل دائري، لتنشيط الخلايا، وإزالة الخلايا الميّتة، لمدّة 5 دقائق، ثمّ مسح الخليط باستخدام القطن الطبي، ووضع مرطب للشفاه يحتوي على حماية من أشعة الشمس.

لإزالة السواد تحت الإبطين، وعند الركب، وفي منطقة الكوع:

عن طريق صنع خليط من الفازلين السائل، وحبّة ليمونة، ومسح المناطق بالخليط وتركه لمدّة نصف ساعة تقريباً، وبعد ذلك غسل وتجفيف المناطق، ثمّ مسحها بالقطن الطبي الذي سبق وضعه في فنجان من عصير الليمون.

تفتيح لون الرقبة، وإزالة التصبغات الجلدية:

عن طريق صنع خليط من كميّات متساوية من الليمون والفازلين، ثمّ تطبيق الخليط على الرقبة بشكل كامل، على شكل قناع، وتركه لمدّة ساعة على الأقل، ثمّ مسحه بالقطن الطبي،وغسل الرقبة بالماء البارد وتجفيفها.

تقشير الخلايا الميتة:

عن طريق صنع مزيج من كميّات متساوية من الفازلين والليمون، وإضافة نصف ملعقة من الملح، ونصف ملعقة من السكر، ومزج الخليط جيداً، ثمّ تدليك الجسم، والذراعين والقدمين به، لمدّة نصف ساعة، ثمّ مسحه باستخدام القطن الطبي، وغسل الجسم بالماء الدافئ.