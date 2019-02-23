” ميسي الصغير ” يظهر في أكاديمية برشلونة

نواف السالم(صدى):

نشرت أكاديمية نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت صورة لفتى صغير في صفوفها، ملامحه تشبه كثيرا ملامح نجم الفريق الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأظهرت الصورة اللاعب الصغير خلال احتفاله بأحد أهدافه على طريقة ميسي، حيث علقت الأكاديمية قائلة : ” وجه هذا الفتى يذكرنا بشيء ما.. وأنتم؟ ” .

ويذكر أن ميسي، فاز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، وانضم لأكاديمية برشلونة ” لا ماسيا ” ، في العام 2000، قادما من فريق ” نيولز أولد بويز ” الأرجنتيني، وهو بعمر 14 عاما.