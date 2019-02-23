” منة فضالي ” تنشر صور لها أثناء خضوعها لعملية تجميل
نشرت الفنانة المصرية منة فضالي على حسابها الخاص في ” إنستجرام ” صوراً عدة أثناء تواجدها داخل أحد مراكز التجميل الصحية، وخضوعها لعملية تجميل في الوجه.
وعلقت منة علقت على الصور قائلة: ” أمس في هذا المكان المذهل طبياً.. فيتامينات علاجية وأحماض أمينية تدخل مباشرة إلى الدم.. شكراً للجميع في مدينة النيل ” .
وأكد المتابعين على انها جميلة بذاتها ولا تحتاج لأن تذهب إلى هذه الأماكن لإجراء أي عمليات تجميل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45618 ] نشر منذ 45 دقيقة
مبروووووك😉