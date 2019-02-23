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” منة فضالي ” تنشر صور لها أثناء خضوعها لعملية تجميل

” منة فضالي ” تنشر صور لها أثناء خضوعها لعملية تجميل
القاهرة(صدى):

نشرت الفنانة المصرية منة فضالي على حسابها الخاص في ” إنستجرام ” صوراً عدة أثناء تواجدها داخل أحد مراكز التجميل الصحية، وخضوعها لعملية تجميل في الوجه.

وعلقت منة علقت على الصور قائلة: ” أمس في هذا المكان المذهل طبياً.. فيتامينات علاجية وأحماض أمينية تدخل مباشرة إلى الدم.. شكراً للجميع في مدينة النيل ” .

وأكد المتابعين على انها جميلة بذاتها ولا تحتاج لأن تذهب إلى هذه الأماكن لإجراء أي عمليات تجميل.


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