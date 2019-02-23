بالفيديو.. الشهراني: حاولت الانتحار بسبب التنمر والسرطان سبب شكل فمي
كشف عبد الرحمن الشهراني الملقب بـ ” كنغ العزيزية ” ، عن محاولته للانتحار بعد تعرضه للكثير من التنمر، موضحًا أن علاجه من مرض السرطان هو السبب وراء شكل فمه وأسنانه.
وقال الشهراني خلال لقائه في برنامج ” ياهلا ” على قناة ” روتانا خليجية ” : ” أنا العائل الوحيد لعائلتي وأخواتي بعد وفاة الوالد، وصديقي ماجد الشهراني هو اللي ساعدني أتخلى عن فكرة الانتحار ومسك حساباتي عشان ما اشوف شيء يضايقني على التواصل ” .
وأضاف : ” كان يجيني سب وشتائم خلت عندي كرهة للتواصل وضيق، فحاولت الانتحار، حتى بالشارع تنمر غير طبيعي.. ومرة كنت باضرب واحد بالمفك من كثر ملاحقته لي، ودي لا يلاحقوني وأنا في سيارتي مع عائلتي ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45618 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله يعينك يبو
الي يسمع كلام الناس مايشوف خير
الناس ماتترك أحد بحاله
غبر عليهم وأنت ماشي
الي يتهزأ فيك اليوم
بكرة الدور علية
هذا حال الدنيا😐
alfahd42[ عدد التعليقات: 21491 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يصلح الجميع ويهديهم