بالفيديو.. الشهراني: حاولت الانتحار بسبب التنمر والسرطان سبب شكل فمي

علي القحطاني(صدى):

كشف عبد الرحمن الشهراني الملقب بـ ” كنغ العزيزية ” ، عن محاولته للانتحار بعد تعرضه للكثير من التنمر، موضحًا أن علاجه من مرض السرطان هو السبب وراء شكل فمه وأسنانه.

وقال الشهراني خلال لقائه في برنامج ” ياهلا ” على قناة ” روتانا خليجية ” : ” أنا العائل الوحيد لعائلتي وأخواتي بعد وفاة الوالد، وصديقي ماجد الشهراني هو اللي ساعدني أتخلى عن فكرة الانتحار ومسك حساباتي عشان ما اشوف شيء يضايقني على التواصل ” .

وأضاف : ” كان يجيني سب وشتائم خلت عندي كرهة للتواصل وضيق، فحاولت الانتحار، حتى بالشارع تنمر غير طبيعي.. ومرة كنت باضرب واحد بالمفك من كثر ملاحقته لي، ودي لا يلاحقوني وأنا في سيارتي مع عائلتي ” .