بالصور.. 80 دقيقة تجهّز ” الهلال ” لـ ” الاتحاد السكندري “

نواف السالم(صدى):

أدى فريق نادي الهلال، عصر اليوم السبت، مرانه الأخير قبيل المغادرة إلى الإسكندرية، مساء اليوم، تأهبًا لمواجهة مضيفه الاتحاد السكندري مساء بعد غد الاثنين.

وغلب الجانب الفني على مران اليوم، الذي جاءت تفاصيله على النحو التالي:

15 دقيقة اجتماع فني، و15 دقيقة تدريبات الإحصاء، و15 دقيقة تدريبات تكنيكية، و15 دقيقة تطبيقات تكتيكية، و20 دقيقة جمل فنية.

وقرر الجهاز الفني عدم مغادرة الثنائي ” علي آل بليهي ” ، و كاريلو

” ، مع بعثة الفريق المغادرة إلى مصر، لإرهاق الأول، وتعرض الآخر إلى إنفلونزا منعته من المشاركة في تدريب اليوم.

ويشمل برنامج الفريق ليوم غد الأحد: الساعة 3 مساءً الاجتماع الفني للمباراة، و30 : 4 مساءً المؤتمر الصحفي لـ ” زوران ” ، و5 مساءً بداية الحصة التدريبية.

وفي سياق متصل، استبعد المدرب زوران ماميتش، ” كاريلو وعلي البليهي ” عن قائمة الفريق المغادرة الى الإسكندرية بعد قليل لرغبته في إراحتهم عن لقاء الاتحاد الإسكندري.