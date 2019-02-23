بالفيديو.. مواطنة بالمرحلة الثانوية تبتكر مضادًا لحماية أنابيب النفط من التآكل

علي القحطاني(صدى):

ابتكرت مواطنة بالمرحلة الثانوية تدعى، ريماس البارقي، مضادًا لحماية أنابيب النفط من التآكل.

وقالت ريماس، خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج ” سيدتي ” الذي يذاع على قناة ” روتانا خليجية ، إن ابتكارها يهدف لحماية أنابيب النفط من التآكل وتوفير أموال كثيرة في الصيانة.

وتابعت المواطنة أن ما دفعها لابتكار مثل هذا المشروع أن المملكة الآن هي أكبر دولة مصدرة للنفط، وفي خطوط الأنابيب تحدث مشكلة تآكل الأنبوب.

وأضافت ” البارقي ” أن هذا التآكل يحدث من خلال البكتريا التي تدخل مع النفط إلى أنابيب البترول، وممكن أن يغيروا خط أنبوب كامل بأموال هائلة، وهو ما دفعها إلى اختراع هذا المشروع الذي يساعد على قتل البكتريا وحماية الأنبوب، وما تؤثر على النفط في الوقت نفسه.