  • السبت 23

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. القبض على ثلاثة مواطنين أطلقوا النار على رجل أمن
  • نشر : منذ 49 دقيقة
  • 1٬648
  • 1
  • حوادث

القبض على ثلاثة مواطنين أطلقوا النار على رجل أمن

القبض على ثلاثة مواطنين أطلقوا النار على رجل أمن
محمد بن طحيطح(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير بأنه وبالإشارة الى جريمة إطلاق النار التي نتج عنها إستشهاد الجندي أول بإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة عسير / ممدوح عبدالله فجحان آل حميدان القحطاني ، تغمده الله بواسع رحمته ، وهو يؤدي مهامه ، ضمن فرقة مكافحة مخدرات ، في مسح وتمشيط مواقع نائية بمحافظة تثليث في منطقة عسير ، مساء يوم الخميس الموافق 1440/6/16 هـ ، فقد أسفرت نتائج متابعة رجال الامن للجريمة وتعقب مرتكبيها ، بتوفيق الله ، عن تحديد هوية المتورطين فيها ، ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر ، وبتضيق الخناق عليهم ، بادروا بتسليم أنفسهم ، حيث جرى إيقافهم ، ومباشرة الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة عسير إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها .
– والله الهادي إلى سواء السبيل


تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *