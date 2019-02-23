شاب يقطع والدته إلى أجزاء صغيرة ثم يتناولها برفقة كلبه

أميرة خالد(صدى):

قطع شابًا يعيش في مدريد والدته إلى أجزاء صغيرة ووضعها في صناديق طعام بلاستيكية قبل طهوها وتناولها مع كلبه.

وتم اكتشاف الأمر، عندما أبلغت إحدى صديقات الأم، أنها لم ترها منذ شهر، ليذهب رجال الشرطة إلى المنزلها للتحقق من الأمر، ويعترف لهم الابن بقتلها وتناولها لحمها هو وكلبه فور فتحه الباب لهم.

وتم إلقاء القبض على الرجل الذي يعاني من مشكلات نفسية، في حين لم تظهر عليه أي علامات ندم عند اعترافه بجريمته، كما أنه كان لديه سجل جنائي يرجع معظمه إلى سوء معاملة والدته.