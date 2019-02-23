سيميوني يعتذر عن طريقة احتفاله أمام اليوفي: ” حركة سيئة “

نواف السالم(صدى):

اعتذر المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني عن طريقة احتفاله بهز فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني شباك ضيفه يوفنتوس الإيطالي (2-صفر) في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وكان المدرب قد احتفل على طريقته بالهدف الأول لفريقه، وقام بالصياح بطريقة هستيرية، متوجها بداية نحو أرض الملعب ولاحقا نحو مدرجات ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد.

وقال سيميوني في مؤتمر صحافي اليوم ” أطلب السماح مرة جديدة من الذين شعروا بالاساءة من هذه الحركة، وأيضا اعتذرمن يوفنتوس ” .

وأضاف ” كانت طريقة للتعبير عن كل ما كنت أشعر به حيال اللاعبين، طريقة سيئة أقول ذلك على أمل طي هذه الصفحة ” .

وأكد ان هذه الحركة كانت إشارة الى الجرأة التي تطلبها الدفع باللاعبين كوكي ودييغو كوستا في مباراة على هذا القدر من الأهمية، على رغم غيابهما في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.