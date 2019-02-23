شركة محطات الحاويات تعلن عن وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس برابغ

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة محطات الحاويات الوطنية المحدودة توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس لذوي الخبرة، للعمل بمحافظة رابغ.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي، هو:

– مدير عمليات محطات الحاويات (Container Terminals Operations Manager).

وأبرزت الشركة أن يكون المتقدم يحمل الصفات الآتية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة.

3- خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

4- مهارات التواصل الممتازة باللغتين العربية والإنجليزية.

5- إجادة استخدام برامج شركة مايكروسوفت أوفيس (الوورد، والاكسل.)

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/04/22م، من خلال الرابط التالي هنــــا .