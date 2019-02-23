شركة محطات الحاويات تعلن عن وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس برابغ
كشفت شركة محطات الحاويات الوطنية المحدودة توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس لذوي الخبرة، للعمل بمحافظة رابغ.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي، هو:
– مدير عمليات محطات الحاويات (Container Terminals Operations Manager).
وأبرزت الشركة أن يكون المتقدم يحمل الصفات الآتية:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة.
3- خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
4- مهارات التواصل الممتازة باللغتين العربية والإنجليزية.
5- إجادة استخدام برامج شركة مايكروسوفت أوفيس (الوورد، والاكسل.)
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/04/22م، من خلال الرابط التالي هنــــا .
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