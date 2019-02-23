دراسة بريطانية: حليب الأم ينقّي الرضيع من البكتريا القاتلة

أميرة خالد(صدى):

تنتقل إلى المولود بعض الأنواع من البكتريا القاتلة أثناء عملية الولادة الطبيعية، وتوجد هذه البكتريا في المهبل أو البراز، لكن وفقاً لأبحاث حديثة ينقّي حليب الأم جسم الرضيع من هذه الجراثيم.

ويمكن أن تسبب هذه البكتريا مرض التهاب السحايا، لكن يزوّد حليب الثدي الطفل ببكتريا صديقة تقاوم الجراثيم الضارة.

وأجريت الدراسة في إمبريال كوليج البريطانية، وأظهرت قدرة مكونات معينة في حليب الأم على تغذية البكتريا الصديقة لتقوم بالقضاء على البكتريا المسببة للأمراض وخاصة التهاب السحايا خلال شهرين إلى 3 أشهر.

وتحث توصيات منظمة الصحة العالمية على تغذية الطفل حصرياً على حليب الثدي خلال أول 6 أشهر من ولادته.