” الوطنية للإسكان ” توقع مع شركة صينية الأولى عالميًا لبناء مشروع مرسية السكني بالرياض

نايف السالم(صدى):

وقعت الشركة الوطنية للإسكان مع شركة هندسة البناء الصينية ” شاينا كونستركشن ” المصنفة الأولى عالمياً في مجال تنفيذ المشاريع، لبناء مشروع مرسية السكني شمال الرياض.

وجاء ذلك في إطار زيارة ولي العهد إلى الصين، في حين تبلغ عدد الوحدات السكنية أكثر من 5000 وحدة سكنية، بقيمة عقد 2.5 مليار، على مساحة أكثر من 2.5 مليون متر مربع.

يذكر أن شركة هندسة البناء الصينية تأسست رسميًا في عام 1982م، وفازت بجائزة المقاول الكهروميكانيكي في الشرق الأوسط عام 2018م، وتم تسليم أطول مبنى في بكين بالوقت المحدد ديسمبر 2018م.