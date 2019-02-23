” الحارثي ” يسعى لإدراج اللغة الصينية ضمن لغات الإذاعات الدولية

علي القحطاني(صدى):

يسعى مساعد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، الدكتور عادل بن عيفان الحارثي، لإدراج اللغة الصينية ضمن اللغات التي تبث في الإذاعات الدولية السعودية؛ ويأتي هذا إيمانًا منه بأهمية التنوع الثقافي في البث الإذاعي لإذاعات المملكة.

وستسهم هذه الخطوة في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية، حيث تلعب الإذاعة دوراً رئيسياً جهازاً مهماً وفاعلاً في تحقيق الأهداف المنشودة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما جاء ذلك تزامناً مع الاتفاق الذي تم خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى في العاصمة الصينية بكين، الذي نص على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية مقررا دراسيا على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات.