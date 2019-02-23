4 نصائح للحفاظ على الأسنان اللبنية للأطفال

أميرة خالد(صدى):

أوضح الدكتور جلال القاضي أخصائي طب أسنان الأطفال وصحة الفم ، أن الأسنان اللبنية ليست مجرد أسنان مؤقتة مصيرها السقوط أو الخلع فيتم إهمالها، بل على عكس المعتاد ينبغي الحفاظ عليها والاهتمام بنظافتها من أجل صحة وسلامة تكوين الأسنان الدائمة.

وقدم دكتور جلال ، مجموعة من النصائح للمحافظة على أسنان الأطفال اللبنية وهي كالآتي:

1- التعود على غسيل الأسنان كل يوم، قبل النوم بانتظام، حتى يصبح الأمر عادة أساسية.

2- اختيار فرشاة أسنان تكون ألوانها مبهجة.

3- تجنب الكميات الكبيرة من الحلويات لتكون مكافآت بكميات قليلة كل فترة.

4- الحرص على تناول الأطفال الخَضراوات الطازجة باستمرار مثل (الخس، الجزر، والخيار).