بعد زيارة ولي العهد.. قصة المثل الشهير ” اطلبوا العلم ولو في الصين ” 

بكين(صدى):

تعتبر قصة المثل الشهير ” اطلبوا العلم ولو في الصين ” الذي رقاه البعض ليكون حديثا مروياً عن النبي محمد، خير دليل على أهمية التبادل المعرفي هذا وقدمه.

ولايزال التبادل المعرفي والعلمي قائماً جنباً إلى جنب مع الحركة التجارية بين الأمتين العربية ” خصوصاً في الجزيرة العربية ” والصينية.

وتعلم الصينيون من العرب شتى العلوم في الرياضيات والجبر والفلك والضوء وانكساراته، وكذلك الفن بشتى نواحيه.

واخترقت الجزيرة العربية منذ آلاف السنين، ولا يزال بعضها حياً حتى الوقت الحالي داخل المملكة، تحمل شواهد تاريخية كبيرة على عمق العلاقة بين الطرفين.

وكانت بواخر الحرير أبحرت متنقلة بين موانئ الصين والخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر، في تبادل تجاري امتد لأكثر من ثلاثة آلاف عام، وانتقلت بضائع أرض العرب ومنتجاتها إلى البواخر الراسية في الموانئ الصينية.

يذكر أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد قام بزيارة رسمية إلى دولة الصين وعقد خلالها مباحثات وشهد توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات شتى بين البلدين.