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بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جمهورية مصر العربية

بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جمهورية مصر العربية
القاهرة(صدى):

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى شرم الشيخ اليوم في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تلبية للدعوة الموجهة له من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كما سيرأس – أيده الله – وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.

وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في مطار شرم الشيخ الدولي أخوه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4189 ] نشر منذ 5 دقائق

الحمد لله علي السلامة و ربنا يحفظك يا ملكنا يا غالي

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