قبل مواجهتهما.. مدرب تشيلسي: غوارديولا محظوظ

ماجد محمد(صدى):

أكد ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، الذي يتعرض للضغط بعد تراجع مستوى الفريق، إن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي كان ” محظوظًا ” بالحصول على وقته في كرة القدم الإنجليزية؛ من أجل ترك بصمته على النادي قبل أن يقوده إلى إحراز الألقاب.

وأوضح ” ساري ” قبل مواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة غدًا الأحد: ” هو ” غوارديولا ” محظوظ. أعتقد أنه إذا عينت غوارديولا يجب أن تمنحه الوقت؛ لأن النادي يدرك جيدًا أن غوارديولا يحتاج إلى وقت ” ، متابعًا: ” ليس من السهل على الإطلاق على أي فريق إنجليزي أن يقدم هذا الأسلوب من كرة القدم ” .

وكان غوارديولا قد تولى قيادة مانشستر سيتي في 2016 وأنهى موسمه الأول دون أي لقب، لأول مرة في مسيرته التدريبية، قبل أن يقود مانشستر سيتي إلى إحراز لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي برقم قياسي من النقاط.

وأشار ” ساري ” إلى إنه لا يعرف إن كان مهددًا بفقدان منصبه، مؤكدًا أنه سيحاول بكل تأكيد تحقيق نتيجة إيجابية في أول مباراة نهائية خلال الموسم الجاري: ” في النهاية النتائج هي أهم شيء. في وظيفتي أحتاج إلى النتيجة ولا شيء آخر. لا أعرف إن كنت تحت الضغط من النادي.. من المهم الفوز بالنهائي وإلا سنحتل المركز الثاني. أعتقد أن المباراة مهمة جدًا لنا لأننا يجب أن نستعيد الثقة ” .