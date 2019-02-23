بالفيديو.. ” غوميز ” أصبح حالة خاصة للأطفال

ماجد الأشرم(صدى):

أصبح اللاعب الفرنسي بافتيمبي غوميز، مهاجم الهلال حالة خاصة لدى الأطفال؛ الذين دائمًا ما يعبرون عن حبهم له على طريقته الخاصة بأداء احتفاله الشهير عقب إحرازه الأهداف.

وأظهر مقطع فيديو، أطفال صغار يقلدون ” غوميز ” في احتفاله، حيث استطاع الأسد غوميز، في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة بين الهلاليين كبارًا وصغارًا، بعد أداءه الممتاز داخل الملعب واحتفاليته المميزة بتسجيل الأهداف.

وكان قد كشف مقطع فيديو، من كلاسيكو الهلال والاتحاد، ردة فعل أحد الأطفال على احتفالية غوميز، بعد إحرازه الهدف الأول؛ التي أخافته ليعود اللاعب الفرنسي ويهديه قميصه عقب اللقاء.

ومن الجدير بالذكر، أن غوميز أحرز الهدف الأول في الدقيقة 67 من اللقاء الذي جمع الهلال والاتحاد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجعله يتصدر هدافي الدوري بـ 17 هدفًا.