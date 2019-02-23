بعد اعترافه بفشله.. غادة عادل تدافع عن نجلها: فخورة بك

القاهرة(صدى):

اعتذر الفنان المصري الشاب عبدالله الهواري نجل الفنانة المصرية غادة عادل، والمخرج مجدي الهواري، لجمهوره، حيث اعترف بفشله في أول تجربة تمثيلية له، كونه لم يستطع توصيل رسالة الفيلم، والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” بالفيديو.. نجل غادة عادل يرد على الانتقادات الموجهة له بشأن فيلم ” العفريت ” : أنا فاشل ” .

وعن ذلك، قدمت الفنانة المصرية غادة عادل دعمها لنجلها ” عبدالله ” ، حيث قامت بنشر صورة لـ ” بوستر ” الفيلم .

وعلقت ” غادة ” على البوستر قائلة: ” شاهدوا فيلم بودي.. فخورة بك لأنك نجحت في تقديم فيلم قصير رغم صغر عمرك.. انطلق يا بودي ” .

وكان عبدالله الهواري قد رد على الانتقادات التي وُجِّهت لفيلمه القصير ” العفريت ” ، قائلاً: ” إن الفيلم له قصة ومعنى، ولكن الخطأ منه لأنه لم يستطع توصيل الرسالة للجمهور ” .

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