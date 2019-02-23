صيني مقيم بالمملكة يتحدث عن عشقه للقهوة العربية وحبه لصوت محمد عبده

نايف السالم(صدى):

روي مواطن صيني يدعى ” لي شيجيون ” لطيف ” ، باحث مساعد في جامعة الدراسات الأجنبية ببكين كلية الدراسات العربية، وباحث زائر في مركز البحوث والتواصل المعرفي في المملكة، وباحث مساعد في مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية تفاصيل حول حياته في المملكة، قائلا: ” تعلمت اللغة العربية في الصين قراءةً وكتابةً، وحصلت على درجتي البكالوريوس والماجستير، واستعد الآن للحصول على درجة الدكتوراه ” .

وتحدث شيجيوم عن عشقه لتناول القهوة العربية، و”كيف أنه يبحث عنها عند أصدقائه بالمملكة، فهو مستمع جيد للفنان محمد عبده، كاتباً اسمه باللغة الصينية (穆罕默德•阿布杜 )، ومتذوق لقصائد غازي القصيبي، كما تستهويه الكبسة والمقلقل ” .

ولفت شيجيوم: “هناك العديد من الأصدقاء العرب الذين عرفتهم قديماً أو حديثاً بمن فيهم أساتذة وشباب في المملكة، وهم يجيدون اللغة الصينية ويتحدثونها بطلاقة ” .