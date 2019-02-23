” صورة ” .. الظهور الأول لحيوان الوشق العربي بعد اختفاء 35 عاما

أبو ظبي(صدى):

رصدت هيئة البيئة بـ ” أبو ظبي ” حيوان ” الوشق العربي ” ، والذي لم يُرَ في الإمارة منذ عام 1984.

وأعلنت الهيئة أنه تم تسجيل مشاهدة ” الوشق العربي ” بمنطقة جبل حفيت في مدينة العين؛ وذلك لأول مرة منذ 35 عامًا، وهو ” قط ” ذو فرو رملي اللون، وشوهد لأول مرة في إمارة أبوظبي في عام 1984.

وعن كيفية التقاط الصورة، أوضحت الهيئة أنه تم التقاطها من خلال شبكة مراقبة طويلة المدى تستخدم أكثر من 45 كاميرا خاصة، تلتقط الصور تلقائيا عند مرور أي جسم أمامها.

يُذكر أن ” الوشق العربي ” حيوان متوسط الحجم من فصيلة السنوريات، ويمتاز بلونه الرملي وأذنيه الطويلتين السوداويتين، ويعيش لفترة طويلة دون شرب الماء.

من الجدير بالذكر أيضًا أن وجود ” الوشق العربي ” في شبه الجزيرة العربية أصبح نادرًا على نحو متزايد؛ بسبب ممارسات الصيد غير المشروع.