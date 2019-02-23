وفاة الفنان مصطفى الشامي عن عمر يناهز 75 عاما

القاهرة(صدى):

توفى الفنان مصطفى الشامي بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 75 عاماً.

وأعلنت الفنانة هبة بدر عن وفاة الفنان مصطفى الشامي، قائلا: ” الفنان القدير مصطفى الشامي في ذمة الله، آه على وجع قلبي لفراقك الله يرحمك برحمته الواسعة ” .

وأشارت بدر:” عندما مات أبي وأمي لم أشعر باليُتم لأنك عوضتني عنهم، لكن اليوم يحترق قلبي وينزف دمًا على فراقك وأشعر باليتم”.

يذكر أن بدر نفت قبل إعلان الوفاة: ” زوجي الأستاذ الدكتور والفنان القدير مصطفى الشامي ما زال على قيد الحياة والحمد لله، أتمنى من الصحافي معدوم الضمير بدل ما ينزل خبر وفاته يدعو له بالشفاء.. أمثالك بيوجعوا قلوبنا على أعز ما نملك كفاية ألمنا لمرضه ارحمونا “.

وتابعت: “أتمنى الدعاء من قلوبكم لزوجي الفنان القدير د.مصطفى الشامى بأن يشفيه الله “١٤ يوم بالعناية المركزة فى غيبوبة عميقة” يارب الشفاء من عندك”.