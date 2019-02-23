بالفيديو.. تدشين فندق ” للنساء فقط ” في حائل
شهدت منطقة حائل تدشين فندق مخصص للنساء والذي يعد الثاني من نوعه على مستوى المملكة بعد افتتاح نظير له بالرياض عام 2008 .
ووفقاً لتقرير مصور عن الفندق بثته قناة ” الإخبارية ” ، فإن الفندق يعتبر مقصد للطالبات والمعلمات والسائحات وغيرهن من الفئات اللاتي يسعين لمزيد من الخصوصية .
ويتكون الفندق من 25 غرفة ، ومنتجع صحي ، ومركز تجمي ، ومناطق للعبادة ، ومقهى ، وصالة ألعاب رياضية ومنطقة أطفال وغيرها من الأماكن اللازمة للمرأة .
كما يوفر الفندق 18 إمرأة لخدمة النزيلات ويسمح للأطفال دون التاسعة بالإقامة مع الأمهات ، بالإضافة إلى مراعاته للسيدات من ذوي الإحتياجات الخاصة .
فيديو | افتتاح فندق مخصص للنساء فقط في مدينة #حائل بخدمات متكاملة#الإخبارية pic.twitter.com/n0lCbc6yzE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٣ فبراير ٢٠١٩
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