بالفيديو.. تدشين فندق ” للنساء فقط ” في حائل

علي العنزي(صدى):

شهدت منطقة حائل تدشين فندق مخصص للنساء والذي يعد الثاني من نوعه على مستوى المملكة بعد افتتاح نظير له بالرياض عام 2008 .

ووفقاً لتقرير مصور عن الفندق بثته قناة ” الإخبارية ” ، فإن الفندق يعتبر مقصد للطالبات والمعلمات والسائحات وغيرهن من الفئات اللاتي يسعين لمزيد من الخصوصية .

ويتكون الفندق من 25 غرفة ، ومنتجع صحي ، ومركز تجمي ، ومناطق للعبادة ، ومقهى ، وصالة ألعاب رياضية ومنطقة أطفال وغيرها من الأماكن اللازمة للمرأة .

كما يوفر الفندق 18 إمرأة لخدمة النزيلات ويسمح للأطفال دون التاسعة بالإقامة مع الأمهات ، بالإضافة إلى مراعاته للسيدات من ذوي الإحتياجات الخاصة .