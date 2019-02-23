مهاجم ليفربول: قادرين على تخطي عقبة مانشستر يونايتد

نواف السالم(صدى):

أكد مهاجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، إن الفريق قادر على الفوز في المباراة المقررة أمام مضيفه مانشستر يونايتد غداً الأحد، في الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث أنه يثق في قدرته العالية على الفوز.

وأوضح ” ماني ” أن ليفربول يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي سوف تُقام غداً الأحد، إذ يأمل الفريق في الانفراد من جديد بصدارة الدوري، إذ يحتل المركز الثاني حالياً بفارق الأهداف فقط خلف مانشستر سيتي.

وأضاف: ” بالطبع كل لاعب يحلم بخوض هذا النوع من المباريات، وبالطبع يتمنى الفوز ” ، متابعًا: ” الجميع يعرف أن المواجهات أمام يونايتد دائماً ما تكون صعبة، ولكننا نتمتع بالثقة وأعتقد أن بإكاننا تجاوز المواجهة.. سنخوض المباراة ونقدم كل ما لدينا من أجل الفوز ” .

وفي السياق نفسه، قال ساديو ماني: ” كل مباراة أمامنا الآن تحظى بأهمية كبيرة للغاية.. ندرك هذا، لذلك سنركز في كل مباراة على حدة ” .

ومن الجدير بالذكر، أن آخر هزيمة مني بها مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي كانت في 16 ديسمبر الماضي، وكانت أمام ليفربول بنتيجة 1-3 على ملعب آنفيلد، وسجل شيردان شاكيري حينها ثنائية لليفربول بعد أن أحرز ماني الهدف الأول.