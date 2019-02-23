فائدة جلد المقصات وعلامات تلفه في سيارتك

أميرة خالد(صدى):

تعتمد السيارات على العديد من القطع الميكانيكية الهامة بجانب المحرك لكي تسير على الطرقات، ومن أبرز هذه القطع هي المقصات والتي لها دور رئيسي في الحفاظ على ثبات السيارة أثناء تخطي المطبات والحفر في الطريق، كما تقوم المقصات بالربط بين شاسية السيارات والإطارات، حيث تعمل على تحديد ميل الإطارات وتحديد الحركات الترددية لملائمة تعرجات الطريق.

وتعتمد المقصات بدورها على جلد هام، يعمل على الفصل بين الكثير من المعادن، كما تعمل تلك الجلود على تماسك المقصات والربط بينها، إلا أن هذه الجلود قد تتلف مع مرور الوقت لانتهاء صلاحيتها، أو قد تتآكل بفعل غسيل البستم بالديزل أو مع الحرارة، مما تسبب انحرافات مع الضغط على دواسات المكابح.

ونظراً لأهمية جلد المقصات، فإنه يجب فحص المقصات بصورة مستمرة مع الفحص الدوري للسيارة، والتأكد من سلامة الجلد وعدم اهتراءه بسبب العوامل المختلفة، كما توجد عدد من المؤشرات التي تدل على تلف جلد المقصات نستعرضها فيما يلي.

عدم ثبات السيارة خاصة عند السير على سرعات عالية أو أثناء القيادة خلال المنعطفات.

الشعور بـ ارتجاج واهتزاز بمقود القيادة.

صدور أصوات قوية وغريبة بجوار الإطارات.

ملاحظة عدم اتزان في أنظمة التعليق.

حدوث تآكل في الإطارات.