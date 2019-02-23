بالفيديو.. ريان جيلر يعلق على قول والدة حلا الترك له ” مصختها “

المنامة(صدى):

نفت المراهقة البحرينية حلا الترك، ما تردد عن أنباء خطبتها لـ ” ريان جيلر ” ، وهو أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” حلا الترك تعلق على علاقة الحب بينها وبين ريان جيلر ” .

وعن ذلك، صرح ” جيلر ” أنه معجب بـ ” حلا ” كفنانة، مبينًا أن لا وجود لأي علاقة عاطفية تجمعهما وأن الأخيرة سعيدة بدعمه لها.

وعن قول مني السابر، والدة ” حلا ” ، له ” مصختها ” بمعنى ” زودتها بشكل سئ ” ، قال ” ريان ” : ” يمكن لأن حلا فتاة، وكل أم تخاف على ابنتها ” .

وكانت حلا الترك قد أكدت أنها تعتبر ريان مثل أخوها، قائلة : ” أنا ريان اعتبره أخوي ومفيش بينا أي تواصل حتى ما أتابع حسابه على إنستغرام، لكن لما شفت كلامكم إني اتخطبت قلت لازم أرد.. يعني أنا مازلت صغيرة مايغركم المكياج ” .