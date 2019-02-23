هجمات خطيرة تهدد البنية التحتية للإنترنت بالدول العربية
حذرت هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة ” آيكان ” من هجمات خطيرة تهدد معطيات الإنترنت بالعالم ودول الشرق الأوسط على الأخص .
جاء ذلك عقب إجتماع طارئ للهيئة كشف أن الهجمات تهدد البنية التحتية بصورة أخطر من الهجمات الماضية منذ عام 2017 .
وأكد الخبراء أنه ” لا يوجد أداة واحدة للتصدي لذلك ” فيما دعت ” آيكان ” إلى تعزيز شامل لدفاعات الشبكة الالكترونية .
وكانت السلطات الأمريكية قد حذرت من هجمات من تلك الأنشطة الخبيثة التي تستهدف على وجه الخصوص ” نظام أسماء النطاقات .
وأكدت أنه يمكن بموجبه التجسس على بيانات خلال عملية النقل، وإرسال المعطيات إلى مكان آخر، أو على تمكين المهاجمين من انتحال هوية مواقع الكترونية أخرى أو ” خداعها ” دون تحديد سبيل لمواجهة ذلك .
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