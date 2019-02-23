  • السبت 23

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. هجمات خطيرة تهدد البنية التحتية للإنترنت بالدول العربية

هجمات خطيرة تهدد البنية التحتية للإنترنت بالدول العربية

هجمات خطيرة تهدد البنية التحتية للإنترنت بالدول العربية
وكالات(صدى):

حذرت هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة ” آيكان ” من هجمات خطيرة تهدد معطيات الإنترنت بالعالم ودول الشرق الأوسط على الأخص .

جاء ذلك عقب إجتماع طارئ للهيئة كشف أن الهجمات تهدد البنية التحتية بصورة أخطر من الهجمات الماضية منذ عام 2017 .

وأكد الخبراء أنه ” لا يوجد أداة واحدة للتصدي لذلك ” فيما دعت ” آيكان ” إلى تعزيز شامل لدفاعات الشبكة الالكترونية .

وكانت السلطات الأمريكية قد حذرت من هجمات من تلك الأنشطة الخبيثة التي تستهدف على وجه الخصوص ” نظام أسماء النطاقات .

وأكدت أنه يمكن بموجبه التجسس على بيانات خلال عملية النقل، وإرسال المعطيات إلى مكان آخر، أو على تمكين المهاجمين من انتحال هوية مواقع الكترونية أخرى أو ” خداعها ” دون تحديد سبيل لمواجهة ذلك .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *