مزايا اللائحة الجديدة للموارد البشرية.. منها ” تعيين شخصين لنفس الوظيفة “
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر عن مزايا النسخة الجديدة من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية ، مشيراً إلى أنها تتيح نظام الدوام الجزئي ” part-time” مراعاةً لفئات معينة بالمجتمع كطلاب الجامعات والدراسات العليا والأمهات .
وأشار إلى أن اللائحة تمكن الجهات الحكومية من التعاقد إختيارياً بهذا النظام مع مراعاة نفس شروط ومعايير شغل الوظيفة ضماناً لتطبيق مبدأ الجدارة في الإختيار .
كما تتيح اللائحة فرصة تعيين عدد إثنان من العاملين لنفس الوظيفة بنصف الراتب لكل منهما بما يسمح بتوزيع ساعات وأيام العمل لتسهيل الآداء بما يناسب الجميع .
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