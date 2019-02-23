مزايا اللائحة الجديدة للموارد البشرية.. منها ” تعيين شخصين لنفس الوظيفة “

الرياض(صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر عن مزايا النسخة الجديدة من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية ، مشيراً إلى أنها تتيح نظام الدوام الجزئي ” part-time” مراعاةً لفئات معينة بالمجتمع كطلاب الجامعات والدراسات العليا والأمهات .

وأشار إلى أن اللائحة تمكن الجهات الحكومية من التعاقد إختيارياً بهذا النظام مع مراعاة نفس شروط ومعايير شغل الوظيفة ضماناً لتطبيق مبدأ الجدارة في الإختيار .

كما تتيح اللائحة فرصة تعيين عدد إثنان من العاملين لنفس الوظيفة بنصف الراتب لكل منهما بما يسمح بتوزيع ساعات وأيام العمل لتسهيل الآداء بما يناسب الجميع .