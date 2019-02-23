إريكسون تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وجدة 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة إريكسون “Ericsson” المتخصصة بمجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توافّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

وأشارت إلى أن الوظائف المتاحة هي مسؤول السلامة والصحة المهنية (الرياض): شهادة الدبلوم التقني أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الصحة والسلامة المهنية)، ومهندس شبكات واتصالات (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الاتصالات).

ولفتت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي:هنا