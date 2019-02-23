ترك رسالة مؤثرة.. تفاقم الأزمة الاقتصادية بتركيا تدفع شابا للانتحار

أنقرة(صدى):

أنهى شاب تركي حياته بالانتحار شنقًا داخل منزله؛ بسبب معاناته من البطالة لفترة طويلة.

وعن التفاصيل، قام الشاب البالغ من العمر 34 عامًا بربط حبل بسقف غرفته وشنق نفسه به، وترك رسالة لعائلته قائلاً فيها: ” أنا أسامحكم، وأرجو أن تسامحوني أيضًا، أعرف أنني أحزنتكم كثيرًا، لكني سئمت من البطالة ” .

وأوضحت المعلومات أن الشاب كان عاطلاً عن العمل منذ زمن طويل، وبادر إلى الانتحار ليلاً بينما لم يكن أحد من أفراد عائلته في المنزل.

من الجدير بالذكر أن حالات الانتحار بسبب البطالة تتزايد في تركيا؛ وذلك عقب تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، ويشير الخبراء إلى صعوبة خروج الحكومة من هذه الأزمة من دون اللجوء إلى ديون خارجية.