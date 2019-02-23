كربلاء ودبي كأرض محايدة لمواجهتي النصر وذوبهان الإيراني

نواف السالم(صدى):

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، على طلب نادي ذوبهان الإيراني باختيار العراق كأرض محايدة لمواجهة النصر في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وأكدت مصادر، أنه تم أختيار ملعب كربلاء الدولي للعب المباراة في يوم الثلاثاء 21 مايو الموافق هجرياً 16 من شهر رمضان المبارك.

وفي السياق نفسه، وافق الاتحاد الآسيوي على طلب نادي النصر بإختيار الإمارات كأرض محايدة لمواجهة ذوبهان الإيراني؛ فيما تم أختيار ملعب آل مكتوم بمدينة دبي للعب المباراة يوم الاثنين 11 مارس المقبل.