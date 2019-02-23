بالصور.. جامعات المملكة تغرد باللغة الصينية إحتفاء بإدراجها في المناهج

الرياض(صدى):

إحتفت عدد من الجامعات والقطاعات بالمملكة بقرار إدراج اللغة الصينية بالمناهج من خلال إطلاق تغريدات باللغة الصينية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” .

وعلى صعيد الجامعات غردت أعرق ثلاث جامعات بالمملكة باللغة الصينية معلنة تأييدها للقرار الصائب ، وكانت جامعة الملك سعود أولى المغردين ،قائلة : ترحب الجامعة بالاتفاق على استخدام اللغة الصينية كمقرر تعليمي في مختلف المراحل التعليمية بالمملكة .

بينما قالت جامعة الملك عبد العزيز بجدة : كان لنا السبق في توقيع اتفاقية لإنشاء مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية لتعليم اللغة الصينية .

أما جامعة الطائف فقد أكد مديرها الدكتور “زمان” على أهمية اللغة والحضارة الصينية كاشفاً في تغريدته عن دورات لتعليم اللغة الصينية بالجامعة .

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