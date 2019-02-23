بالصور.. جامعات المملكة تغرد باللغة الصينية إحتفاء بإدراجها في المناهج
إحتفت عدد من الجامعات والقطاعات بالمملكة بقرار إدراج اللغة الصينية بالمناهج من خلال إطلاق تغريدات باللغة الصينية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” .
وعلى صعيد الجامعات غردت أعرق ثلاث جامعات بالمملكة باللغة الصينية معلنة تأييدها للقرار الصائب ، وكانت جامعة الملك سعود أولى المغردين ،قائلة : ترحب الجامعة بالاتفاق على استخدام اللغة الصينية كمقرر تعليمي في مختلف المراحل التعليمية بالمملكة .
بينما قالت جامعة الملك عبد العزيز بجدة : كان لنا السبق في توقيع اتفاقية لإنشاء مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية لتعليم اللغة الصينية .
أما جامعة الطائف فقد أكد مديرها الدكتور “زمان” على أهمية اللغة والحضارة الصينية كاشفاً في تغريدته عن دورات لتعليم اللغة الصينية بالجامعة .
إقرأ أيضاً :
اترك تعليقاً