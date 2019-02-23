اليمن.. تصفية قيادات القاعدة على يد مقاتلات التحالف

فهمي محمد(صدى):

تواصل قوات تحالف دعم الشرعية باليمن عمليات محاربة الجماعات الإرهابية ، إذ استهدفت مقاتلاتها اليوم السبت قيادات وعناصر من تنظيم القاعدة في مودية بمحافظة أبين.

ووفقاً لمصادر عسكرية فقد شنت الغارات حملتها بوادي عورمان شرق مودية بالتزامن مع عملية عسكرية أخرى قام بها الحزام الأمني بالمحافظة .

وكانت قوات التحالف قد قامت بعمليتين في يناير الماضي وبداية فبراير الجاري ، أسفرت عن إقتحام منزل قيادي بالقاعدة ، وتم العثور على أسلحة إيرانية المنشأ وذخائر ومخدرات وغيرها فيه .