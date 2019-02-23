4 أطعمة تمنحك الشعور بالشبع وتضاعف معدلات حرق جسمك للدهون

أميرة خالد(صدى):

قالت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية ، من المشكلات التي يواجهها متبعو أنظمة ريجيم للتخلص من الوزن الزائد، الشعور المستمر بالجوع، وأحيانا كثيرة تضعف قدرة الجسم على حرق الدهون، وتتباطأ معدلاته في حرقها، مما يجعل الجسم يفقد الوزن ببطء شديد، مما يصيب صاحبه بالإحباط والاكتئاب.

وتؤكد دكتورة مروة ، أن هناك أطعمة يمكنها أن تحفز الجسم على التسريع من عملية حرق الدهون، كما أنها تمنحه الشعور بالشبع لفترات زمنية طويلة .

ومن هذه الأطعمة :

الحبوب الكاملة

الخبز والمكرونة البني المصنوعة من الحبوب الكاملة مليئة بالمواد المغذية، وتمنحك الشبع لأطول فترة، كما أنها تزيد من عملية حرق جسمك للسعرات الحرارية.

الفواكه والخضراوات

من أفضل الأطعمة التي يمكن أن تملأ معدتك مع عدد أقل من السعرات الحرارية، كما أنها تمنح جسمك العديد من الفيتامينات والمعادن، التي تجعلك تتمتعين بجلد نضر، وبشرة متألقة، خاصة لمن يشكون من الشحوب خلال الريجيم.

الزيوت الصحية

حتى ينجح الريجيم، وكذلك تتمتعين بصحة جيدة، عليكي استبدال الزيت الذي تستخدمينه بأخر صحي، وأفضل زيت صحي، هو زيت الزيتون، وزيت الكانولا، هذه هي الدهون الجيدة التي يجب أن يتمتع بها جسمك، في مقابل التخلص من الدهون السيئة.

البروتين

لا بد من تناول أكبر كمية من البروتينات، التي تمنحك الشبع، وكذلك تزيد من معدلات حرق جسمك للدهون، ويمكنك تناول أي نوع من الدواجن بدون الجلد، وكذلك الأسماك، وفول الصويا، والقليل من اللحوم الحمراء.