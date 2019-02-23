  • السبت 23

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بايرن ودورتموند في اختبار صعب قبل اللقاء الحاسم

بايرن ودورتموند في اختبار صعب قبل اللقاء الحاسم

بايرن ودورتموند في اختبار صعب قبل اللقاء الحاسم
ماجد محمد(صدى):

اشتعلت المنافسة بين بايرن ميونخ ومنافسه بروسيا دورتموند للحصول على لقب ” البوندسليجا ” في الدوري الألماني لكرة القدم .

ومن المتوقع أن تشتد المنافسة خلال اليوم وغداً الأحد ، حيث يلتقي بايرن مع هيرتا برلين اليوم وإذا تغلب عليه سيضيق الخناق على دورتموند .

بينما يلتقي دورتموند فريق باير ليفركوزن غداً الأحد وسط حالة من القلق لتعدد إصابات نجوم ” الأول ” من ألكاسير ولوكاس بيزتشيك ،وتراجع آداء مهاجم دورتموند، الإسباني باكو ألكاسير إذ لم تعد بنفس الوفرة والإنسيابية .

وستكون المبارتين حاسمتين قبيل لقاء بايرن ودورتموند ، حيث يسعى بايرن لمطاردة ” دورتموند ” المتصدر للمرة الأولى ، حيث فاز بايرن باللقب 6 مرات ويسعى لفوز به للموسم السابع على التوالي .


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *