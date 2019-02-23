بايرن ودورتموند في اختبار صعب قبل اللقاء الحاسم

ماجد محمد(صدى):

اشتعلت المنافسة بين بايرن ميونخ ومنافسه بروسيا دورتموند للحصول على لقب ” البوندسليجا ” في الدوري الألماني لكرة القدم .

ومن المتوقع أن تشتد المنافسة خلال اليوم وغداً الأحد ، حيث يلتقي بايرن مع هيرتا برلين اليوم وإذا تغلب عليه سيضيق الخناق على دورتموند .

بينما يلتقي دورتموند فريق باير ليفركوزن غداً الأحد وسط حالة من القلق لتعدد إصابات نجوم ” الأول ” من ألكاسير ولوكاس بيزتشيك ،وتراجع آداء مهاجم دورتموند، الإسباني باكو ألكاسير إذ لم تعد بنفس الوفرة والإنسيابية .

وستكون المبارتين حاسمتين قبيل لقاء بايرن ودورتموند ، حيث يسعى بايرن لمطاردة ” دورتموند ” المتصدر للمرة الأولى ، حيث فاز بايرن باللقب 6 مرات ويسعى لفوز به للموسم السابع على التوالي .