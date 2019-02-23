فتاتان تقتلان والدتهما بطريقة بشعة 

القاهرة(صدى):

أقدمت فتاتان على قتل والدتهما بسبب مس شيطاني، واعتدتا عليها باستخدام عصا غليظة وظلتا تصرخان وتضحكان بصوت عالٍ في آن واحد.

وتفصيلا، اعتدت الفتاتان علي والدتهما بالضرب المبرح و خرجت إحداهما إلى شرفة المنزل وظلت تنادي بصوت عالٍ ” قوموا يا ناس صلوا ركعتين لله، صلوا ركعتين يفيدوكم يوم القيامة”، وظلت تردد: “سنقتل أمنا.. سنذبحها، ومن يحبها فليصلِ من أجلها ” .

وحاول بعض الجيران أن يجعلا الفتاتين تفتحان المنزل لوالدهما إلا أنهما رفضتا بشكل قاطع، ووصف أحد الجيران ما شاهده حينما أقنع عبير بأن تخرج للوالد ملابسه، فقد وجد الأختين في حالة غريبة والأم غارقة في دمائها على الأرض.

واقتحمت الفتاتان الحمام ودخلتا على والدتهما وأغلقتا الباب عليهن، وبدأتا في وصلة أخرى من الضرب والتعذيب للأم وتصاعدت حدة الصراخ والضحكات مرة أخرى وحاول أحد الأشقاء الاقتراب من الباب وكسر الزجاج الخاص به وحاول إمساك أخته إلا أنها بدأت في قذفه بالسيراميك الذي نزعته من جدران الحمام ثم وجد جثة والدته بالحمام دون حراك.