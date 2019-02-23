اليوم.. تحدي تسلق جبال طويق بالقدية بمشاركة 100 متسلق

عادل الحربي(صدى):

تُقام اليوم فعاليات تحدي تسلق جبال طويق بالقدية بمشاركة أكثر من 100 متسلق ومتسلقة يقطعون خلالها 25 كيلو مترا سيراً على الأقدام .

وتنظم هذه الفاعليات التي تعد الأولى من نوعها الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج بالتعاون مع شركة القدية ونادي مسارات للمغامرة ، وذلك بهدف الترويج لأهمية اللياقة البدنية .

من جانبه أكد رئيس الاتحاد الأمير بندر بن خالد على حماسه لتنظيم هذه الرحلة عبر المنحدرات المهيبة والمسارات التاريخية ، قائلاً : كان أجدادنا يسلكون جبال طويق قديماً للتجارة والصيد وهو ما شجعنا لإقامة هذا التحدي .

كما أبدى “المأمون الشنقيطي ” المدير التنفيذي بشركة القدية للاستثمار سعادته بالتعاون مع المنظمات المحلية لتسهيل الدخول إلى موقع القدية الرائع لمحبي رياضات المغامرة .