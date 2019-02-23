” سامسونج ” تفاجئ عملائها بهاتف جديد يصدم منافسيها

وكالات(صدى):

فجرت شركة سامسونج مفاجأة لعملائها بعد أن كشفت عن هاتفها الجديد ” جالاكسي فولد ” ، الذي يتميز بشاشته القابلة للطي كالكتاب ليكشف عن شاشة بحجم كمبيوتر لوحي صغير قياس 7.3 بوصة .

ومن المقرر أن تطرحه الشركة في 26 أبريل المقبل بسعر باهظ يصل إلى 2000 دولار ، ومع ذلك أكد مستهلكوها المولوعون بمنتجاتها أنهم على إستعداد لدفع هذا الثمن .

ويُلحق بالهاتف سماعات لاسلكية أطلقت عليها ” جالاكسي بادز ” يمكن شحنها لاسلكيا وهي خاصية وعدت أبل بطرحها في سماعات ” إيربودز ” لكنها لم تنفذها .

وسيتزامن طرح الهاتف مع إطلاق شبكات الجيل الخامس الذي سيكون أسرع عشر مرات من الجيل السابق مما يساعد على مشاهدة الأخبار بالبث الحي والمباريات الرياضية.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لسامسونج د.ج. كوه على قوة الطرح الذي يؤكد قوة شركته التي ستظل تستحوذ على خمس السوق العالمية حسب رأيه .