سيدة تطلب الطلاق بسبب وجبة برجر
رفعت سيّدة في أبو ظبي دعوى طلاق من زوجها بعدما نسي إحضار وجبة العشاء لها.
وتعود الواقعة عندما طلبت الزوجة من زوجها إحضار وجبة برجر للعشاء وظلت منتظرة عودته بفارغ الصبر حتي وصل المنزل الساعة الثالثة فجرا دون أن يحضر وجبة البرغر، ما أدى لحدوث خلاف تطور إلى تركَها المنزل وطلبت الطلاق في محكمة العين.
وذكرت الزوجة في دعواها أن طلبها للطلاق يعود إلى كثرة المشاكل المتراكمة بينهما وكانت الحادثة الأخيرة “القشة التي قسمت ظهر البعير”.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 3848 ] نشر منذ 27 دقيقة
تعددت المشاكل،والطلاق واحد ومن لم يتطلق بالهمبرقر تطلق بغيره،ههههههههههههههههههههههه
اللهم لا شماتة،،
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 3848 ] نشر منذ 26 دقيقة
تعددت المشاكل،والطلاق واحد ومن لم يتطلق بالهمبرقر تطلق بغيره،ههههههههههههههههههههههه
اللهم لا شماتة،،
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4159 ] نشر منذ 16 دقيقة
الطلاق مره واحدة روحي بيت اهلك حتي تهدئي و لا تخربي بيتك بيدك و كما يقال ابغض الحلال عند الله الطلاق