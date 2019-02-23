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طبيب يقتل طفلة بعد دقائق من الكشف عليها

طبيب يقتل طفلة بعد دقائق من الكشف عليها
بيروت(صدى):

لا يُعرف إن كان جاني أم ضحية هذا الطبيب الذي قتل طفلة عمرها 3 سنوات خطأً بعد دقائق من الكشف الطبي عليها ، لينقل كلاهما إلى المستشفى ،الطبيب في حالة إنهيار عصبي والطفلة جثة هامدة.

حدثت الواقعة المؤلمة في قرية كفرصارون الكورة اللبنانية ، حيث عاين الطبيب الطفلة المريضة وخرج من المستشفى بالتزامن مع خروج الطفلة مع والدتها ، وفقاً للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام .

وفجأة أفلتت الطفلة يد أمها وجرت في الشارع لتصدمها سيارة الطبيب الذي أكد أنه لم يراها قبيل الصدمة لينتقل الأمر برمته إلى التحقيقات .


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