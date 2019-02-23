باحث أمريكي: ” الجزيرة ” بمثابة حليب الأم للتنظيمات المتطرفة

طلال الضوي(صدى):

تُعد منصة ” الجزيرة ” القطرية هي أداة الجماعات الإسلامية المتطرفة، والتي تٌستخدم لمهاجمة منتقديهم عبر صياغة محتويات إعلامية موجهة، فهر منبر لهم ومتحدثة بلسانهم.

وفي هذا السياق، قال الباحث الأمريكي البارز دانييل بايبس، أن ” الجزيرة ” تدعم المجموعات والتنظيمات الإرهابية، مبينًا أت الدوحة تحقق العديد من المكاسب جراء دعم ” التطرف والإرهاب ” عبر منبر الجزيرة الممول من الحكومة القطرية.

واتفق معه رئيس شبكة البث للشرق الأوسط، ألبيرتو فيرنانديز، قائلاً: ” قناة الجزيرة عممت وطبّعت رواية تظلم إسلاموية زائفة على مدار جيل كامل، وأصبحت بمثابة حليب الأم لأنواع التنظيمات الإسلامية المختلفة ” .

حيث أصبح الأمريكيون على علم بخطورة قناة ” الجزيرة ” في دعم الإرهاب والتطرف، مستندين في ذلك على دراسات متعددة تشير إلى أن محتوى قناة الجزيرة غالبًا ما يخدم خطابات المجموعات الإسلامية المتعصبة، وتوجيه خطاب كراهية ضد منافسيهم.