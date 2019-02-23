ورثة مايكل جاكسون يحاولون التستر على فضيحته الجنسية

واشنطن(صدى):

قام ورثة مطرب البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، برفع دعوى قضائية على قناة ” إتش بي أو ” ، التي تستعد لعرض فيلم يتهم ” جاكسون ” بالاعتداء جنسيًا على طفلين.

وعن التفاصيل، فإن الدعوى ستضمن مطالبة القناة بمئة مليون دولار بمثابة تعويض عن الفيلم، الذي جرى عرضه لأول مرة بمهرجان صندانس في يناير الماضي.

ومن جانبها، أوضحت القناة أنها لم تتلق أي بلاغ من ورثة ” جاكسون ” ، مشيرة إلى أن البث ما يزال في موعده حتى يطلع المشاهدون على ما حصل في لقاء النجم الراحل بالطفلين.

وكانت خادمة ملك البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، عن فضيحة جنسية له بحق الكثير من الأولاد الصغار الذين كانوا يستضيفهم في المزرعة.

وقالت الخادمة التي جرى تثبيتها بعد ثلاثة أشهر في الجناح الخاص بجاكسون للقيام بتنظيفه إنها شاهدت مداعبة ملك البوب وتقبيله وتمرير يديه على أجساد الصبيان بصورة أقرب إلى ” السلوك الافتراسي ” .

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