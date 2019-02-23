فيسبوك يطلق تحديثا جديدا لحماية خصوصية مستخدميه

وكالات(صدى):

ابتكر ” فيسبوك ” تحديثا جديدا أجل ضمان خصوصية مستخدميه، خاصة بعد الاتهامات الاخيرة التي وجهت له بخصوص التجسس واختراق الحسابات.

ويمكن ” فيسبوك ” مستخدميه من تغيير إعدادات الموقع على هواتف الأندرويد، والتي من شأنها تعقب مكان المستخدم في أي وقت حتى لو لم يستخدم التطبيق ضمانا لخصوصية المستخدم.

ويتيح التطبيق للمستخدمين مشاركة مواقعهم مع بعضهم، ولكنهم بذلك يمنحون ” فيسبوك ” إذنا للوصول إلى موقعهم بشكل دائم حتى في حالة عدم استخدام التطبيق لمستخدمي هواتف الأندرويد.

ويحدد التحديث الجديد أماكن المستخدمين الذين قاموا بمنح الإذن لـ ” فيس بوك ” ، وبالتالي يجب على المستخدمين تغيير الإعدادات في هواتفهم لضمان حماية خصوصيتهم بعد التحديثات الجديدة التي من المنتظر أن يتم تطبيقها قريبا.