بالصورة.. أكثر عرض زواج رومانسي.. ” فقط بالثلوج “
شهدت مدينة شيكاغو الأمريكية حدث عاطفي سحر القلوب ، إذ ابتكر رجل طريقة جذابة لعرض الزواج على حبيبته .
وتفصيلاً فقد قام ” بوب ليمبا ” بكتابة عبارة ” هل تقبلين الزواج مني؟ ” على ثلوج حديقة عامة في المدينة مقابلة لمبنى عمل حبيبته ” بيجي ” .
وكان المفترض حسب ” ليبما ” أن يُنفذ فكرته في عيد الفلانتين الماضي ، لكن الثلوج كانت طفيفة وقتها .
وعلقت بيغي على الحدث قائلة : ” لاحظت العديد من الأشخاص ينظرون عبر النافذة باتجاه الحديقة، وعلمت بأن هناك شيء ما يجري هناك، لكني لم أتوقع أن يكون الأمر يخصني ، لقد كانت العبارة ضخمة للغاية ” .
وبالفعل وافقت بيجي على العرض الرومانسي وتخطط مع ” ليبما ” لإقامة حفل زفاف مميز في الصيف المقبل .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8357 ] نشر منذ 40 دقيقة
نتمنى استمرار السعاده وان لاتذوب وتذهب مع الثلج-