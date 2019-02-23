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بالصورة.. أكثر عرض زواج رومانسي.. ” فقط بالثلوج “

بالصورة.. أكثر عرض زواج رومانسي.. ” فقط بالثلوج “
واشنطن(صدى):

شهدت مدينة شيكاغو الأمريكية حدث عاطفي سحر القلوب ، إذ ابتكر رجل طريقة جذابة لعرض الزواج على حبيبته .

وتفصيلاً فقد قام ” بوب ليمبا ” بكتابة عبارة ” هل تقبلين الزواج مني؟ ” على ثلوج حديقة عامة في المدينة مقابلة لمبنى عمل حبيبته ” بيجي ” .

وكان المفترض حسب ” ليبما ” أن يُنفذ فكرته في عيد الفلانتين الماضي ، لكن الثلوج كانت طفيفة وقتها .

وعلقت بيغي على الحدث قائلة : ” لاحظت العديد من الأشخاص ينظرون عبر النافذة باتجاه الحديقة، وعلمت بأن هناك شيء ما يجري هناك، لكني لم أتوقع أن يكون الأمر يخصني ، لقد كانت العبارة ضخمة للغاية ” .

وبالفعل وافقت بيجي على العرض الرومانسي وتخطط مع ” ليبما ” لإقامة حفل زفاف مميز في الصيف المقبل .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8357 ] نشر منذ 40 دقيقة

نتمنى استمرار السعاده وان لاتذوب وتذهب مع الثلج-

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