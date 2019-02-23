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  3. بعد بيع بيراميدز..آل الشيخ يوضح مصير عقود الفنانين المصريين

بعد بيع بيراميدز..آل الشيخ يوضح مصير عقود الفنانين المصريين

بعد بيع بيراميدز..آل الشيخ يوضح مصير عقود الفنانين المصريين
أميرة خالد(صدى):

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على التزامه بجميع العقود الفنية التي وقعت مؤخرا في مصر، وذلك عقب ساعات من بيع نادي بيراميدز .

وقال آل الشيخ: ” جميع العقود الفنية التي وقعت مؤخرا في مصر هذه عقود لهيئة الترفيه ونحن ملتزمون فيها، وكانت بدايتها بحفلة للفنان تامر حسني بالأمس، وهناك عقود قادمة وكثيرة في الطريق إن شاء الله “.

وأضاف: ” لا صحة لعدم التزامنا أو إلغائنا لأي عقد، بل على العكس ستزيد العقود أكثر وأكثر متى ما رغب في ذلك المنتجون والممثلون والمغنيون في مصر ” .

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 565 ] نشر منذ 24 دقيقة

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على التزامه بجميع العقود الفنية التي وقعت مؤخرا في مصر، وذلك عقب ساعات من بيع نادي بيراميدز اجمل خبر سمعته اليوم الفكة يابوناصر من الفراعنه كفاية خليك مع متفرغ لتطوير هيئة الترفيه افضل ما وراء بيراميدز الا وجع الدماغ وعوار القلب

[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ 21 دقيقة

شكلك يابو صالح
محمي طيران

[ عدد التعليقات: 4819 ] نشر منذ 18 دقيقة

يجب محاكمة كل من يهدر المال العام فيما لافائدة منه ولا نفع للوطن

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